Больше половины жителей Беларуси имеют только одну банковскую карточку

«Маркетинговое исследование проводилось на всей территории страны в формате опроса держателей банковских платежных карточек. Выборка квотировалась пропорционально числу населения для следующих групп населенных пунктов: г. Минск, областные центры, региональные населенные пункты (районные центры, города районного подчинения, сельские населенные пункты). Предварительно, проведению маркетингового исследования предшествовали две фокус-группы, которые были организованы в целях выявления глубинных мотивов и особенностей поведения потребителей. Результаты фокус-группы учитывались при составлении анкеты для проведения маркетингового исследования. Всего в исследовании приняло участие 876 респондентов. Все участники исследования являются держателями как минимум одной банковской платежной карточки», - отметила начальник отдела маркетинга платежной системы БЕЛКАРТ Ольга Данишевская.

В результате исследования было выявлено, что большинство посетителей банков – экономически активное население трудоспособного возраста (25-55 лет - 72,3%, из них в группе 25-34 года – 31,78%, в группе 35-55 лет – 40,55%) и чаще всего это женщины, нежели мужчины (60,2% - женщины, 39,8% - мужчины).

Что же касается уровня дохода на одного члена семьи, то у большинства опрошенных респондентов (57,6%) он находится в пределах от 190-570 белорусских рублей.

При выборе платежной карточки чаще всего респонденты (43% из числа опрошенных) прибегают к рекомендациям консультанта (сотрудника банка). Второй по популярности канал получения информации о карточках – интернет (24,7%).

Примечательно, что вопрос стоимости банковской карточки не является принципиальным для большинства респондентов. Данный критерий как «важный» отметили лишь 9,2% опрошенных. Также меньший интерес в вопросах выбора карточки представляют такие параметры, как получение скидок при оплате карточкой в организациях торговли и сервиса (6,4%), кэш-бэк (3,7%).

Любопытно, что 58,8% респондентов не используют дополнительные банковские продукты на основе карточек, а являются держателями только зарплатной карточки.

В ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» отметили, что результаты представленного исследования будут использованы при реализации маркетинговой стратегии платежной системы БЕЛКАРТ, а также в разработке новых продуктов и сервисов на базе платежных карточек.