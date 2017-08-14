Гражданка Беларуси пыталась провести контрабандой Библию XVIII века
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 августа 2017
АА
Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения старинной библии через республиканский пункт таможенного оформления «Александровка».
Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, у гражданки Беларуси, следовавшей на территорию Евразийского экономического союза рейсовым автобусом сообщением «Киев-Мозырь», в дорожной сумке среди личных вещей обнаружена библия в деревянном переплете. Исходя из внешнего вида книги, который свидетельствовал о ее древнем происхождении, таможенники приняли решение направить возможный раритет на экспертизу.
Эксперт Таможенной лаборатории подтвердил, что библия изготовлена в конце XVIII – начале XIX века и, соответственно, является культурной ценностью. Обложка, наклеенная поверх оригинального издания, изготовлена из кожзама кустарным способом. Страницы желтоватого цвета имеют явные следы загрязнений, многочисленные повреждения, а некоторые и вовсе отсутствуют. Ненадлежащие условия хранения могли привести к полному разрушению книги, и, как следствие, утрате культурного достояния.
В настоящее время библия изъята. По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь.
Государственный таможенный комитет напоминает, что печатные издания, созданные 100 лет назад и более, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.
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