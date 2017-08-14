Мошенники под видом энергоснабжающих организаций обманывают потребителей

Как сообщила пресс-служба "Белэнерго", мошенники, прикрываясь репутацией энергоснабжающих организаций ("Минскэнерго", "Гомельэнерго", "Витебскэнерго" и т.д.), навязывают гражданам оказание различных услуг: замеры напряжения в электрической сети, проверку правильности работы счетчика, замену автоматических выключателей. После якобы бесплатного осмотра они предлагают заключить договор на оказание платных услуг.

В целях исключения случаев обмана "Белэнерго" призывает потребителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Так все без исключения сотрудники филиалов "Энергосбыт" при посещении потребителей электрической энергии в обязательном порядке должны быть одеты в спецодежду и иметь при себе удостоверение сотрудника филиала. Документ должен содержать следующую информацию: номер, фамилию, имя и отчество сотрудника, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью вышеуказанного филиала. Сотрудники филиалов "Энергосбыт" не предлагают заключить договор на месте на оказание услуг", - говорится в сообщении.