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Дело серийных аптечных воров направлено в суд
15 августа 2017
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух россиян, которые обвиняются в серии краж из белорусских аптек.
фото: Vsedela.ru
Им инкриминируется восемь эпизодов хищений из аптек Беларуси, сообщает СК. Подельники совершали кражи в аптеках Минска, Могилева, Бреста, Бобруйска, Витебска: один отвлекал внимание кассира, другой в это время совершал кражу денег. Обвиняемые заключены под стражу. Установленный следствием ущерб составил более 6 тысяч белорусских рублей. На изъятое имущество обвиняемых наложен арест.
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