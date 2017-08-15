МВД придумало, как обеспечить возмещение исков бывшими осужденными и обеспечить их работой

В структуре уголовно-исполнительной системы МВД может быть создано специализированное сельхозпредприятие для трудоустройства освобождающихся из мест лишения свободы.

Разработкой соответствующего проекта занимается МВД, сообщил глава ведомства Игорь Шуневич, посещая сегодня сельхозпредприятие «Хутор-Агро», передает БЕЛТА. Планируется, что вся производимая продукция будет использоваться для нужд уголовно-исполнительной системы МВД.

По словам Игоря Шуневича, сейчас разрабатывается новый закон о социальной реабилитации бывших осужденных. В связи с этим, отметил министр, возникла идея о создании в структуре уголовно-исполнительной системы МВД специализированного сельхозпредприятия для трудоустройства освобождающихся из мест лишения свободы.

«Таким образом бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации. Во-первых, трудоустройство будет способствовать снижению рецидива, во-вторых, поможет людям влиться в общество, получать зарплату, строить семьи, растить детей, выплачивать иски», — сказал Игорь Шуневич.

В качестве экспериментальной базы для трудоустройства бывших осужденных выбрали КСУП «Хутор-Агро». По словам министра, правового решения на передачу в структуру уголовно-исполнительной системы МВД данного сельхозпредприятия пока нет. Совместно с руководством Гомельского облисполкома и КСУП «Хутор-Агро» готовятся документы, которые будут представлены в Совмин. «От успеха работы здесь будет зависеть дальнейшее распространение проекта. Если все получится, то данный опыт переместим на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска», — отметил Игорь Шуневич.

Министр добавил, что если будет принято решение передать сельхозпредприятие из коммунальной в собственность МВД, перспективными направлениями развития предприятия станет освоение новых видов сельхозпродукции, создание собственного участка по производству комбикормов, расширение ассортимента овощной и мясной продукции, уточнил министр. Планируется, что вся производимая продукция будет использоваться для нужд уголовно-исполнительной системы МВД.

Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. Численность работников предприятия превышает 200 человек.

