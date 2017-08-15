Президент назвал вопросом первостепенной важности обновление учебников и учебных программ

Глава государства поручил завершить издание новых учебников и доработку учебных программ в 2018 году.

Вопросы развития и совершенствования образовательной сферы в Беларуси обсудили президент страны, заместитель премьер- министра Василий Жарко и глава Минобразования Игорь Карпенко.

Президент поинтересовался ходом вступительной кампании, которая должна завершиться 20 августа, а также

попросил проинформировать его о готовности к учебному году образовательных учреждений различного уровня, возможном наличии проблемных вопросов.

Вопросом первостепенной важности президент назвал обновление учебных программ и учебников, подчеркнув, что учебники требуют корректировки, а не полного пересмотра.





Лукашенко потребовал оперативно провести данную работу в соответствии с ранее намеченными сроками, чтобы в основном в 2018 году завершить издание новых учебников и доработку учебных программ.

Президент также обратил внимание на подготовку к новому учебному году, проведение школьных базаров. "Формула одна - чтобы 1 сентября дети были одинаковые. Не в том плане, что они должны быть одеты в черно-белые переднички, гольфы или платьица. А чтобы не выделялись дети из семей, которые не так богаты сегодня. Мы должны одеть достойно к 1 сентября всех детишек", - подчеркнул президент.

Президент также пообещал поприсутствовать на очередном Республиканском педагогическом совете. Президент потребовал сделать это мероприятие неформализованным, чтобы можно было обсудить проблемы, которые необходимо решать.

Василий Жарко, председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году, проинформировал Главу государства, что в целом вступительная кампания проходит на должном организационном уровне и характеризуется отсутствием конфликтных ситуаций.