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Российский психолог вышел на свободу
15 августа 2017
Психолога Михаила Козлова отпустили из Октябрьского РУВД.
Kp.by
Как сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома, в отношении Михаила Козлова создан материал проверки.
"Сотрудники милиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, в последующем его действиям будет дана правовая оценка", - добавили в ГУВД.
Как сообщалось, минская милиция начала проверку в отношении психолога по факту поступившего на него заявления, а также по законности проведения им тренинга. Во время него Михаил Козлов был задержан в Минске 14 августа.
В этот день на телефон милиции 102 позвонила женщина, которая сообщила, что во время тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. От нее также поступило заявление, что Михаил Козлов мошенническим путем завладел ее деньгами в размере 250 долларов. Аналогичная информация поступила одновременно и на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома.К месту проведения тренинга направились сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Минска. Участников тренинга доставили в РУВД для разбирательства и после опроса отпустили.
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