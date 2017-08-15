В Беларуси будут снижать набор в вузы

Вице-премьер Василий Жарко анонсировал постепенное сокращение набора на обучение в высших учебных заведениях, чтобы выстроить правильную «пирамиду обучения».
фото: Saint-petersburg.ru
Об этом заявил вице-премьер Василий Жарко по итогам доклада президенту,передает БЕЛТА.
"Нам необходимо выстраивать правильную пирамиду обучения. Она у нас немного перевернутая", - отметил Жарко. Он пояснил, что на сегодняшний день в стране выпускников вузов в два раза больше, чем тех, кто завершил обучение в учреждениях, предоставляющих среднее специальное и профессионально-техническое образование.
"Надо наоборот выстраивать, чтобы в вуз шел человек наиболее грамотный, подготовленный, - сказал вице-премьер. - Поэтому мы, наверное, будем потихоньку уменьшать количество поступающих в вузы, а давать больше мест для поступления на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Чтобы человек, когда завершил обучение в колледже, понимал, куда идет, и поступал в вуз даже пусть на заочную, но сокращенную форму обучения".
Василий Жарко также заявил о необходимости провести аттестацию и проверить на соответствие лицензируемым требованиям все вузы Беларуси. "В стране 51 вуз. Из них 9 - частной формы собственности и 42 государственных. И я понимаю, что их, наверное, для нашей небольшой страны и много", - заметил вице-премьер.
Кроме того, Жарко поднял вопрос о целесообразности учитывания среднего балла аттестата в ходе приемной кампании.
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