Задержан российский психолог, проводивший в Минске тренинги по личностному росту

14 августа во время тренинга «Пробуждение» в белорусской столице был задержан психолог Михаил Козлов.

По словам представителы ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского, психолог находится в Октябрьском РУВД.

Поводо для задержания стали жалобы посетителей тренинга. Так, одна из женщин позвонила в милицию и сообщила, что в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. Она также подала заявление, в котором обвинила Козлова в мошенническом завладении ее денежными средствами в размере 250 долларов, пишет TUT.BY. Аналогичная информация поступила одновременно и на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома», — рассказали в милиции.

Сейас в отношении Козлова проводится проверка.

Михаил Козлов — ведущий тренингов личностного роста и нескольких российских реалити-шоу, участвовал в телешоу «Дом-2». Козлов позиционирует себя как эксперта-психолога Общественной Палаты РФ, Первого телеканала, телеканала „Россия“ и ТНТ.Психолог также указывает, что в его портфолио более 200 тв- и радиовыступлений».

На тренинге в Минске психолог обещал посетителям «3 дня невероятных эмоций, открытий, прорывов» и «тренировку более эффективных моделей поведения и мышления».