Осенние школьные каникулы в Беларуси увеличены до 10 дней
16 августа 2017
В Минобразования рассказали, как будут отдыхать школьники в предстоящем учебном году.
Komiinform.ru
Первая четверть закончится в этом году 28 октября, а закончится 8 ноября. Каникулы продлятся 10 дней, так как празник 7 ноября приходится на вторник.
Вторая четверть будет продолжаться по 23 декабря, третья продлится с 8 января по 24 марта, четвертая — со 2 апреля по 31 мая.
Для учащихся 1–2-х классов (3-х классов — для учащихся с ОПФР с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в 3-й четверти проводятся дополнительные зимние каникулы — с 12 по 18 февраля.
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