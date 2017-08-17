Тематические новости

Снова жара. На 18-19 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Общество

17 августа 2017

АА

В пятницу и субботу в Беларуси снова будет жарко - местами температура воздуха достигнет 34 градусов.

Снова жара. На 18-19 августа объявлен оранжевый уровень опасности

фото: Vkusovarka.com

Как сообщили БЕЛТА в Гидромете, в пятницу ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, а днем преимущественно по северо-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночная температура воздуха составит 13-19 градусов, днем ожидается 24-29 градусов, по юго-востоку - 30-32.

Днем 19 августа станет еще горячее: на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30-34 градусов.
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