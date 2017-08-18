Президент испытал флагманский белорусский комбайн

Во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах президент ознакомился с ходом уборочной кампании в стране, современными образцами сельскохозяйственной техники и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы, передает БЕЛТА.

Глава государства прибыл на пшеничное поле ОАО "Александрийское" на квадроцикле и сразу отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно. "Я сегодня приехал на работу. Это поле президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал (с малых лет. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил Александр Лукашенко.

Президент заслушал доклады о ходе уборочной кампании в стране и отдельных регионах, подробно обсудил со специалистами нюансы использования различных сортов зерновых отечественной и зарубежной селекции.

Отдельной темой стало обеспечение аграриев качественной отечественной зерноуборочной техникой. Вниманию президента на поле был представлен комбайн КЗС-1624-1, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов "Палессе". Главе государства доложили о технических особенностях модели и опыте ее эксплуатации в полевых условиях. Александр Лукашенко поручил конструкторам уже к следующей уборочной обновить модель, устранив все выявленные на практике недостатки, а также заняться разработкой и созданием еще более совершенного комбайна, который будет востребован в будущем.

Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу. "Я хочу проверить, каков этот комбайн в эксплуатации. Потому что у промышленников есть привычка щеки надувать, что у нас хорошие комбайны, не хуже (зарубежных аналогов. - Прим. БЕЛТА). Проверим, как он будет на фоне других работать, чтобы люди видели", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул важную роль тех, кто непосредственно эксплуатирует технику: если подходить к этому со знанием дела, то и результаты будут выше, а техника сохраннее. "Надо доказать, что на этом комбайне можно выдавать результаты не хуже, чем на импортном. Многое зависит от механизатора. Главное - человек", - заявил президент.