В Минске работает каждый третий пенсионер, по стране - каждый четвертый

В Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер, в Минске - практически каждый третий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, на 1 августа 2017 года продолжали трудовую деятельность чуть более 627 тыс. из 2 510,4 тыс. получателей трудовых пенсий, в Минске - 171,1 тыс. из 468,2 тыс. пенсионеров.

Для сравнения: на 1 января текущего года в целом по республике насчитывалось 665,8 тыс. пенсионеров, не оставивших свои рабочие места. По словам специалистов, традиционно численность работающих пенсионеров колеблется в зависимости от сезона: как правило, летом этот показатель ниже, а зимой - выше. Свою роль в нынешнем году сыграло и повышение пенсионного возраста. Согласно указу №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения", который вступил в силу с 1 января 2017 года, предусмотрено поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами - 58 лет; аналогично (на 3 года за 6 лет) будет увеличиваться возраст для получения льготной трудовой пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет. Таким образом, пенсионный возраст в 2017 году для мужчин составляет 60 лет 6 месяцев, для женщин - 55 лет 6 месяцев.

По статистическим данным, женщин среди работающих пенсионеров вдвое больше, чем мужчин (429,1 тыс. и 197,9 тыс. соответственно). Что касается половозрастной структуры работающих получателей трудовых пенсий, то на 1 августа текущего года в республике трудились 49,4 тыс. женщин и 26,4 тыс. мужчин в возрасте до 55 лет; 194,9 тыс. женщин и 30,2 тыс. мужчин в возрасте 55-59 лет. В возрастной когорте получателей пенсий 60-64 года работающих женщин насчитывалось 114,2 тыс., мужчин - 85 тыс. Продолжают работать 53,6 тыс. женщин и 42,5 тыс. мужчин в возрасте 65-69 лет.

В числе продолжающих трудиться пенсионеров - 16,5 тыс. женщин и 13,2 тыс. мужчин в возрасте 70-79 лет, 563 женщины и 673 мужчины в возрасте 80-89 лет, а также 8 женщин и 13 мужчин, перешагнувших 90-летний рубеж.

Кстати, получателями пенсии в возрасте 100 лет и старше являются 400 жителей страны (29 мужчин и 361 женщина), но в этом возрасте нет работающих. В Беларуси на 1 августа общая численность получателей пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите достигла 2 578,5 тыс. человек.