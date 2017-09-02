ФСБ и правоохранительные органы Беларуси обезвредили крупную наркогруппировку

Как сообщила пресс-служба ФСБ, в результате скоординированных действий Федеральной службы безопасности Российской Федерации и правоохранительных органов Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность международной наркогруппировки, длительное время специализировавшейся на производстве и распространении наркотического средства метадон в особо крупном размере.

Организатором группировки являлся наркоторговец, известный под кличкой «Саша могилёвский», который в Подмосковье арендовал частный дом и оборудовал его под лабораторию по изготовлению наркотика, предназначенного для распространения на черном рынке.

В результате заключительного этапа международной спецоперации в Московской области с поличным задержаны «Саша могилёвский» и два его подельника. Из незаконного оборота изъято более 27 килограммов кристаллического вещества с жидкостью, имеющей высокую концентрацию наркотического средства метадон, свыше 200 килограммов прекурсоров, запрещенных к свободному обороту, а также лабораторное оборудование.

Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» составляет около 80 млн российских рублей.

Под данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.