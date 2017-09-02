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Порядок ограничения доступа к деструктивным сайтам еще больше усовершенствуют

Общество

ЕЖЕДНЕВНИК, 28 августа 2017

АА

Министр информации Лилия Ананич заявила о необходимости совершенствования законодательства по ограничению доступа к деструктивным сайтам.

Порядок ограничения доступа к деструктивным сайтам еще больше усовершенствуют

Как отметила Лилия Ананич во время открытого диалога на тему "Битва за молодежь: между информацией и пропагандой", только запретительными мерами проблемы не решить. Министерство информации, внимательно проанализировав международный опыт, видит необходимость совершенствовать в том числе законодательство.

"Однозначно должны быть четкие, конкретные барьеры для деструктивных сайтов с суицидальным контентом или когда речь идет о таких явлениях, как терроризм, но важна также неравнодушная позиция общества", - подытожила она.

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