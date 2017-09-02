Таможня пресекла ввоз 20 тонн контрабандных арбузов
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
28 августа 2017
АА
В минувшие выходные гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза крупной партии арбузов.
Как сообщила пресс-служба ГТК, при осуществлении специальных мероприятий сотрудниками таможни в Ветковском районе приостановлено движение транспортного средства Volvo. Установлено, что в грузовом отсеке автомобиля из Российской Федерации перемещалось около 20 тонн свежих арбузов. Однако фитосанитарный сертификат, представленный водителем, был выдан абсолютно на другой товар. Отсутствие данного документа ставит под вопрос качество и безопасность продукции.
Партия арбузов изъята. По факту нарушения законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.
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