Таможня пресекла ввоз 20 тонн контрабандных арбузов

Как сообщила пресс-служба ГТК, при осуществлении специальных мероприятий сотрудниками таможни в Ветковском районе приостановлено движение транспортного средства Volvo. Установлено, что в грузовом отсеке автомобиля из Российской Федерации перемещалось около 20 тонн свежих арбузов. Однако фитосанитарный сертификат, представленный водителем, был выдан абсолютно на другой товар. Отсутствие данного документа ставит под вопрос качество и безопасность продукции.

Партия арбузов изъята. По факту нарушения законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.