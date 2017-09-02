Когда можно попасть личный на прием к вице-премьеру и министрам – Совмин опубликовал график

Вице-премьер Михаил Русый проведет прием граждан 6 сентября, сообщили в пресс-службе Совмина.



На 1 сентября запланирован прием министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, на 8 сентября - председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 13 сентября, министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак - 15 сентября, министр образования Игорь Карпенко - 20 сентября.



Личный прием министра финансов Владимира Амарина пройдет 22 сентября, министра связи и информатизации Сергея Попкова - 27 сентября, министра спорта и туризма Александра Шамко - 29 сентября.



Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны : 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.