Оглашены очередные приговоры ошмянским таможенникам

Дело в открытом заседании слушалось почти год. 11 бывших сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Пятерых обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.

Пока шел суд, 7 человек находились под стражей, еще четверо под подпиской о невыезде. По версии следствия, преступной группой (речь идет о всех 58 фигурантах дела таможенников) был нанесен ущерб на сумму 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро, сообщает TUT.BY.



В начале августа в Минском областном суде огласили приговор бывшему руководству ошмянской таможни, во Фрунзенском районе на скамье подсудимых рядовые сотрудники — два заместителя начальника отделов и инспекторы. Минимальная сумма взятки 2 тысячи долларов, максимальная — около 14. Шесть человек признали вину частично, пять полностью отрицали, что брали деньги за беспрепятственное прохождение через границу фур с цветами. Когда прокурор Владимир Степурко первый раз запросил для обвиняемых срок, то большинство таможенников погасили иски. С учетом возмещения ущерба, признания вины, прения были возобновлены и гособвинитель попросил суд приговорить фигурантов к более мягкому наказанию — от 5 до 7 лет в колонии усиленного режима. После погашения исков для некоторых запрашиваемый срок уменьшился на 4−5 лет.

Суд приговорил пятерых бывших сотрудников таможни к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима. Четыре человека взяты под стражу в зале суда.

По приговору таможенники также обязаны выплатить деньги в доход государства. Суммы разные: от 400 до 25 тысяч рублей. Судья зачитал, что будет конфисковано у фигурантов дела: мопед, прицеп «Немига», 6 ружей, гараж. Кроме того, деньги на счетах в банке. Суммы небольшие — 821 тысяча неденоминированных рублей, 56 тысяч, 157 тысяч. У одного из бывших таможенников конфискуют 2765 долларов, 265 евро. Также по приговору суда будут конфискованы автомобили: «Хонда», «Ситроен» С5, «Ауди» А4.

На квартиры и дома отдельных фигурантов наложен арест до тех пор, пока они не погасят ущерб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Судебные разбирательства по громкому делу ошмянских таможенников начались осенью 2016 года. Всего на скамье подсудимых оказалось 58 человек. Минский областной суд рассматривал дела руководящего состава пункта пропуска «Каменный Лог». Всех 16 фигурантов, двое из которых бизнесмены, признали виновными и приговорили к длительным сроком заключения. Например, Гарник Сарумянц получил 11,5 года в колонии в условиях усиленного режима, у него в том числе конфискуют 1,8 миллиона долларов, найденные под ванной. Александр Горальский, экс-начальник ПТО «Каменный Лог», приговорен к 6 годам лишения свободы, Виктор Фалевич, бывший и. о. начальника таможенного пункта «Каменный Лог» — к 7,5, бывший начальник отдела таможенного оформления «Каменный Лог» Игорь Высоцкий — к 8 годам. Почти у всех по приговору суда будет конфисковано имущество.

Единственный, кто вышел на свободу, — литовский бизнесмен Артур Тураев. Мужчине присудили штраф в 2 тысячи базовых величин и освободили из-под стражи прямо в зале суда. Суд признал группу виновной в том, что несколько лет она брала взятки за беспрепятственное прохождение через таможню машин с цветами. Чтобы избежать длительных сроков заключения, накануне оглашения приговора обвиняемые внесли солидные сумму. Двое таможенников заплатили по 120 тысяч долларов, один — 90 тысяч, еще один — 60 тысяч.

Остальных обвиняемых сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» продолжают судить в Партизанском, Октябрьском и Заводском судах Минска. Приговор им будет оглашен в ближайшее время.