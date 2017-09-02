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Совмин уволил шесть замминистров

Общество

29 августа 2017

АА

Одни лишились должностей в связи с сокращением штата, другие перешли на другую работу, один замминистра отправлен в отставку.

Совмин уволил шесть замминистров

фото: Reporter64.ru

Постановлением Совмина от своих должностей освобождены шесть заместителей министров.

Наталья Жамойтина - от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций в связи с сокращением штата работников.

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли, переведена к другому нанимателю.

Владимир Рябоволов освобожден от должности заместителя министра информации в связи с переводом на другую должность.

Также переведен на другой пост Васидий Черник, занимавший пост заместителя министра культуры.

Александр Шестаков, заместитель министра архитектуры и строительства, попал под сокращение.

Валерий Шевчук, замминистра здравоохранения - директор Департамента фармацевтической промышленности отправлен в отставку.

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