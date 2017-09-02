Совмин уволил шесть замминистров

Одни лишились должностей в связи с сокращением штата, другие перешли на другую работу, один замминистра отправлен в отставку.

Постановлением Совмина от своих должностей освобождены шесть заместителей министров.



Наталья Жамойтина - от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций в связи с сокращением штата работников.



Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли, переведена к другому нанимателю.



Владимир Рябоволов освобожден от должности заместителя министра информации в связи с переводом на другую должность.



Также переведен на другой пост Васидий Черник, занимавший пост заместителя министра культуры.



Александр Шестаков, заместитель министра архитектуры и строительства, попал под сокращение.



Валерий Шевчук, замминистра здравоохранения - директор Департамента фармацевтической промышленности отправлен в отставку.