Задержан основной поставщик метадона в Беларусь

Криминальная группа, возглавляемая выходцем из Могилева, длительное время занималась изготовлением метадона в Подмосковье и сбывала его на территории России и Беларуси.
фото: mvd.gov.by
В результате совместной спецоперации МВД, КГБ Беларуси и ФСБ России деятельность группировки пресечена.
Организатором группы был житель Могилева, он фактически являлся основным поставщиком метадона в в Беларусь. Синтезом наркотиков занимались двое его подельников, также могилевчан, в арендованном частном доме в Подмосковье, сообщили в МВД.
В минувший четверг все трое были задержаны сотрудниками ФСБ.
В съемном коттедже изъято более 27 кг кристаллического вещества с жидкостью, имеющей высокую концентрацию наркотического средства метадон, свыше 200 килограммов прекурсоров, запрещенных к свободному обороту, а также лабораторное оборудование.
По предварительным оценкам стоимость выведенного из оборота наркотика составляет более 2,5 миллиона рублей.
Сейчас правоохранительные органы двух стран устанавливают возможных соучастников этого преступного бизнеса и каналов поставок метадона.
При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против Царской России - Константина (Кастуся) Калиновского и Сигизмунда Сераковского.
Проведенный прокуратурой Брестской области анализ показал, что в первом полугодии 2017 года несколько снизилось количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства.
Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу, где обвиняемым проходил неработающий, ранее не судимый житель Минска Петр Труханов, который во время репетиции парада снял штаны и оголил свои чресла.
Почти все школы белорусской столицы похожи друг на друга, как близнецы. Хотя бы потому, что строятся они по стандартным планам. И все же среди почти 250 школ и гимназий Минска есть особенные и уникальные.
С 7 сентября 2017 года в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.
Торговые наценки до 200%, закупка продуктов по ценам в двое выше рыночной, недовложения и хищения, продажа продуктов с истекшим сроком годности - это далеко не весь перечь нарушений, выявленных при проверке организации школьного питания.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский встретился с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии Марку Кейняненом и обсудил с ним проведение белорусско-финляндского экономического форума в Савонлинне.