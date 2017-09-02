Задержан основной поставщик метадона в Беларусь

Криминальная группа, возглавляемая выходцем из Могилева, длительное время занималась изготовлением метадона в Подмосковье и сбывала его на территории России и Беларуси.

В результате совместной спецоперации МВД, КГБ Беларуси и ФСБ России деятельность группировки пресечена.

Организатором группы был житель Могилева, он фактически являлся основным поставщиком метадона в в Беларусь. Синтезом наркотиков занимались двое его подельников, также могилевчан, в арендованном частном доме в Подмосковье, сообщили в МВД.

В минувший четверг все трое были задержаны сотрудниками ФСБ.

В съемном коттедже изъято более 27 кг кристаллического вещества с жидкостью, имеющей высокую концентрацию наркотического средства метадон, свыше 200 килограммов прекурсоров, запрещенных к свободному обороту, а также лабораторное оборудование.

По предварительным оценкам стоимость выведенного из оборота наркотика составляет более 2,5 миллиона рублей.

Сейчас правоохранительные органы двух стран устанавливают возможных соучастников этого преступного бизнеса и каналов поставок метадона.