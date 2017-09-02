Беларусь объявила шеф-редактора Regnum в международный розыск
Общество
30 августа 2017
АА
Шеф-редактор аналитической редакции Regnum, гражданин Беларуси Юрий Баранчик объявлен в международный розыск. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
narod-novosti.livejournal.com
По ее словам российским правоохранителям уже направлены соответствующие документы, пишет РИА Новости.
Кроме того, следственный комитет Беларусии предъявил обвинения еще трем авторам агентства Regnum. Как пояснила Гончарова, Дмитрия Алимкина обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни (ч.3 ст.130 УК), Юрия Павловца – в незаконной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.233 УК), а Сергея Шиптенко – по обеим этим статьям. Все трое были задержаны в декабре прошлого года и сейчас находятся под стражей.
Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Беларуси задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".
При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против Царской России - Константина (Кастуся) Калиновского и Сигизмунда Сераковского.
Проведенный прокуратурой Брестской области анализ показал, что в первом полугодии 2017 года несколько снизилось количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства.
Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу, где обвиняемым проходил неработающий, ранее не судимый житель Минска Петр Труханов, который во время репетиции парада снял штаны и оголил свои чресла.
Почти все школы белорусской столицы похожи друг на друга, как близнецы. Хотя бы потому, что строятся они по стандартным планам. И все же среди почти 250 школ и гимназий Минска есть особенные и уникальные.
С 7 сентября 2017 года в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.
Торговые наценки до 200%, закупка продуктов по ценам в двое выше рыночной, недовложения и хищения, продажа продуктов с истекшим сроком годности - это далеко не весь перечь нарушений, выявленных при проверке организации школьного питания.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский встретился с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии Марку Кейняненом и обсудил с ним проведение белорусско-финляндского экономического форума в Савонлинне.