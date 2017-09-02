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Беларусь объявила шеф-редактора Regnum в международный розыск

Общество

30 августа 2017

АА

Шеф-редактор аналитической редакции Regnum, гражданин Беларуси Юрий Баранчик объявлен в международный розыск. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Беларусь объявила шеф-редактора Regnum в международный розыск

narod-novosti.livejournal.com

По ее словам российским правоохранителям уже направлены соответствующие документы, пишет РИА Новости.

Кроме того, следственный комитет Беларусии предъявил обвинения еще трем авторам агентства Regnum. Как пояснила Гончарова, Дмитрия Алимкина обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни (ч.3 ст.130 УК), Юрия Павловца – в незаконной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.233 УК), а Сергея Шиптенко – по обеим этим статьям. Все трое были задержаны в декабре прошлого года и сейчас находятся под стражей.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Беларуси задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".



 
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