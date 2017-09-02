Сельское население обеспечат библиотеками и клубами

Как сообщила пресс-служба Совмина, документом внесены коррективы в постановление правительства от 30 мая 2003 г. № 724 ”О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики“, которым утверждены минимальные нормативы обслуживания населения в области жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В частности, в области транспорта пересмотрены нормативы обслуживания населения по городским перевозкам для городов и городских поселков с различной численностью населения с учетом действующей в этих населенных пунктах системы транспортного обслуживания.

Так, нормативы стандартов для городов с численностью населения от 50 тыс.человек до 1000 тыс.чел. дополнены такими видами транспорта, как троллейбус и трамвай, а для г.Минска (свыше 1000 тыс.чел.) установлен норматив с учетом перевозки пассажиров 4 видами транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, вагон метрополитена). Нормативы определены с учетом перевозки пассажиров в регулярном сообщении в рабочие, выходные и праздничные дни.

В сфере культуры скорректирован норматив обеспеченности агрогородков клубами и библиотеками, что обусловлено проводимой оптимизацией учреждений культуры в сельской местности, их реорганизацией (в том числе создания организаций культуры смешанного типа) с учетом конкретной социально-экономической и демографической ситуации регионов, а также принятием Кодекса Республики Беларусь о культуре.

Изменение норматива с использованием услуг, предоставляемых организациями культуры смешанного типа, позволит обеспечить рациональное использование бюджетных средств, комплексно оказывать сельскому населению агрогородков необходимый спектр услуг по организации культурного отдыха (свободного времени) населения, библиотечному, информационному, справочно–библиографическому обслуживанию.

Кроме того, постановлением скорректированы нормативы обеспеченности центрами социального обслуживания населения, а также обеспеченности в сельской местности бытовыми услугами.

Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.