Уже 35 вьетнамцев задержано на белорусской границе в 2017 году
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
30 августа 2017
АА
В 2017 году белорусские пограничники задержали при попытке попасть в ЕС 35 незаконных мигрантов из числа граждан Вьетнама.
Вечером 26 августа в Поставском районе сотрудниками оперативных подразделений органов пограничной службы с помощью ГАИ остановлен для проверки автомобиль Volkswagen. В нем находилось двое граждан Беларуси и один – России, житель Чечни. Мужчины были задержаны за пособничество в организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.
Одновременно, неподалеку в лесном массиве оперативники задержали микроавтобус Volkswagen, в котором гражданин Беларуси перевозил, со слов, 8 граждан Вьетнама. Для дальнейшего разбирательства и установления личности все они были доставлены в Полоцкий погранотряд.
27 августа в отношении двух граждан Беларуси и гражданина России органом дознания оперативного подразделения органов пограничной службы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
С начала 2017 года белорусскими пограничниками задержано уже 35 незаконных мигрантов - граждан Вьетнама.
При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против Царской России - Константина (Кастуся) Калиновского и Сигизмунда Сераковского.
Проведенный прокуратурой Брестской области анализ показал, что в первом полугодии 2017 года несколько снизилось количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства.
Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу, где обвиняемым проходил неработающий, ранее не судимый житель Минска Петр Труханов, который во время репетиции парада снял штаны и оголил свои чресла.
Почти все школы белорусской столицы похожи друг на друга, как близнецы. Хотя бы потому, что строятся они по стандартным планам. И все же среди почти 250 школ и гимназий Минска есть особенные и уникальные.
С 7 сентября 2017 года в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.
Торговые наценки до 200%, закупка продуктов по ценам в двое выше рыночной, недовложения и хищения, продажа продуктов с истекшим сроком годности - это далеко не весь перечь нарушений, выявленных при проверке организации школьного питания.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский встретился с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии Марку Кейняненом и обсудил с ним проведение белорусско-финляндского экономического форума в Савонлинне.