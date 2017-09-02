На приграничном пункте пропуска "Котловка" вводится автоматизированный учет
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
31 августа 2017
АА
С 7 сентября 2017 года в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.
Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, данная система создана на основе функционирующей в таможенных органах автоматизированной подсистемы «Транзит Таможенного союза».
Ее работа заключается в распознании регистрационного номера автомобиля специальной компьютерной программой ивнесении данных о нем в электронный журнал. Далее эти сведения дополняются информацией о прохождении пограничного и таможенного контроля, которая используются при принятии решения о выпуске транспортного средства из пункта пропуска.
Использование данной технологии способствует сокращению времени нахождения автомобиля в пункте пропуска, отражает результаты проведения всех видов контроля на границе, регламентирует согласованность действий контрольных служб, повышает качество их взаимного информирования. Все это позволяет исключить несанкционированное убытие транспортных средств и граждан из пунктов пропуска.
Отработка применения автоматизированной системы и безбумажной технологии контрольных талонов начиналась в 2015 году в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовском участке границы. Сегодня автоматизированная система учета эксплуатируется в шести пунктах пропуска: «Привалка», «Григоровщина», «Бенякони», «Песчатка», «Домачево» и «Козловичи».
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