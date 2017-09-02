В конце года в Беларуси пройдет съезд ученых

Постановлением Совета министров № 659 утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению ІI Съезда ученых Республики Беларусь, который пройдет в IV квартале 2017 года в Минске.

Согласно документу, председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Оргкомитету поручено обеспечить координацию работы по подготовке и проведению Съезда, утвердить план мероприятий по его подготовке и проведению, а также программу его проведения, разработать принципы отбора представителей и порядок избрания делегатов.

Заместителям премьер-министра необходимо представить в оргкомитет предложения согласно курируемым направлениям по вопросам подготовки и проведения Съезда.

Национальной академии наук Беларуси и Государственному комитету по науке и технологиям поручено обеспечить реализацию и материально-техническое сопровождение мероприятий по подготовке и проведению Съезда, предусмотреть участие в мероприятии представителей зарубежных научных организаций. Кроме того, необходимо совместно с Министерством информации, Министерством культуры, Министерством образования и иными заинтересованными сформировать и представить в оргкомитет составы рабочих групп по организационному, редакционно-издательскому, материально-техническому и информационному обеспечению работы Съезда, а также по организации культурной программы для его участников.

Мероприятия Съезда (конференции, семинары, круглые столы и другие) поручено проводить в рамках реализации республиканского плана мероприятий по проведению в 2017 году Года науки.

Национальной академии наук Беларуси совместно с Министерством образования, Министерством культуры с участием общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“ необходимо обеспечить привлечение молодых ученых, а также лиц, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, к работе по подготовке и проведению Съезда.