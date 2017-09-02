В конце года в Беларуси пройдет съезд ученых

Постановлением Совета министров № 659 утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению ІI Съезда ученых Республики Беларусь, который пройдет в IV квартале 2017 года в Минске.
Согласно документу, председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
Оргкомитету поручено обеспечить координацию работы по подготовке и проведению Съезда, утвердить план мероприятий по его подготовке и проведению, а также программу его проведения, разработать принципы отбора представителей и порядок избрания делегатов.
Заместителям премьер-министра необходимо представить в оргкомитет предложения согласно курируемым направлениям по вопросам подготовки и проведения Съезда.
Национальной академии наук Беларуси и Государственному комитету по науке и технологиям поручено обеспечить реализацию и материально-техническое сопровождение мероприятий по подготовке и проведению Съезда, предусмотреть участие в мероприятии представителей зарубежных научных организаций. Кроме того, необходимо совместно с Министерством информации, Министерством культуры, Министерством образования и иными заинтересованными сформировать и представить в оргкомитет составы рабочих групп по организационному, редакционно-издательскому, материально-техническому и информационному обеспечению работы Съезда, а также по организации культурной программы для его участников.
Мероприятия Съезда (конференции, семинары, круглые столы и другие) поручено проводить в рамках реализации республиканского плана мероприятий по проведению в 2017 году Года науки.
Национальной академии наук Беларуси совместно с Министерством образования, Министерством культуры с участием общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“ необходимо обеспечить привлечение молодых ученых, а также лиц, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, к работе по подготовке и проведению Съезда.
При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против Царской России - Константина (Кастуся) Калиновского и Сигизмунда Сераковского.
Проведенный прокуратурой Брестской области анализ показал, что в первом полугодии 2017 года несколько снизилось количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства.
Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу, где обвиняемым проходил неработающий, ранее не судимый житель Минска Петр Труханов, который во время репетиции парада снял штаны и оголил свои чресла.
Почти все школы белорусской столицы похожи друг на друга, как близнецы. Хотя бы потому, что строятся они по стандартным планам. И все же среди почти 250 школ и гимназий Минска есть особенные и уникальные.
С 7 сентября 2017 года в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.
Торговые наценки до 200%, закупка продуктов по ценам в двое выше рыночной, недовложения и хищения, продажа продуктов с истекшим сроком годности - это далеко не весь перечь нарушений, выявленных при проверке организации школьного питания.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Александр Островский встретился с заместителем государственного секретаря МИД Финляндии Марку Кейняненом и обсудил с ним проведение белорусско-финляндского экономического форума в Савонлинне.