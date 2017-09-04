Когда нужно обращаться к психологу?

Обратиться к услугам психолога в Беларуси – это своего рода признание в том, что у тебя что-то не в порядке, тогда как в Соединенных Штатах или в Европе это является стандартной процедурой.
Если человеку требуется срочная психологическая помощь - это так же нормально, как и потребность в медицинской. Но поскольку в белорусском менталитете редко практикуется профилактика, а скорее больше лечение уже имеющихся проблем, важно знать в каких случаях следует незамедлительно обратиться к психологу.
1) Если вы не любите себя, чувствуете неуверенность, зажатость. Когда эти комплексы мешают развиваться в любой сфере деятельности, общаться с окружающими, заводить новые знакомства и отстаивать себя и свою точку зрения.
2) Когда кажется, что нет никого, кто может вас понять. Когда друзья и близкие критикуют и не оказывают моральной поддержки, психолог сумеет выслушать и помочь восстановить душевное равновесие.
3) Вы недовольны тем, как вы живете, но понятия не имеете в ней как разобраться.
4) Вас пугает страх перемен, вы боитесь изменить свою жизнь, боитесь ответственности за свои решения, боитесь двигаться вперед.
5) Когда жизнь лишена радости, нет сил, чтобы встать с постели, нет желания что-либо делать и ставить перед собой цели. Специалист поможет найти истоки хронической апатии и грусти.
6) Если небольшая негативная ситуация вызывает бурную агрессию. В таких случаях можно навредить не только себе, но и окружающим вас людям.
7) Когда беспокойство и тревога приобретают параноидальный характер.
8) Если потеря близкого человека вводит в депрессию.
9) Если сложные жизненные ситуации наводят на мысль о самоубийстве. В этом случае нельзя тянуть ни дня.
10) Когда любая негативно окрашенная эмоция мучает вас днями и неделями, отбивает аппетит, лишает сна и занимает 100% ваших мыслей.
11) Если вас беспокоят отношения с партнером: ревность, измена, страх потерять и остаться одной, физическое или психологическое насилие, сексуальная жизнь и многое другое являются вескими причинами, чтобы обратиться к специалисту.
12) Когда вы находите себя зависимым от чего-то: курение, алкоголь, наркотики, любимый человек.
13) Если вы находитесь в состоянии хронического стресса.
14) Когда вы закрываетесь от социума, избегаете общественных мест, выступлений на публике, обращаться к незнакомым людям.
15) Когда стресс принимает форму психосоматических расстройств: бессонница, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, панические атаки.
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