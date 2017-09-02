Лукашенко подчеркнул престижность профобразования

1 сентября президент посетил Минский государственный автомеханический колледж
фото: belta.by
"Главный ресурс любого предприятия - это не оборудование, каким бы современным и высокотехнологичным оно ни было. Главный ресурс - это люди. Рабочий-профессионал никогда не останется без дела. Он будет востребован всегда. И спрос на таких специалистов постоянно растет, - сказал Александр Лукашенко. - Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование - это престижно и, самое главное, очень перспективно. Ежегодно более трети выпускников школ выбирают лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального, карьерного роста. Все необходимые условия для этого созданы".
Президент привел в пример Минский государственный автомеханический колледж. В учреждении есть новейшие лаборатории, автодром, станция технического обслуживания. За годы работы из стен колледжа вышли 24 тыс. специалистов.
"Вдумайтесь только - 24 тысячи! Многие бывшие выпускники стали руководителями производств, учеными, крупными специалистами в области машиностроения и видными государственными деятелями", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Белорусское образование должно ориентироваться на потребности экономики.
"Я уже говорил об этом на недавнем педагогическом совете и повторю еще раз: образование должно ориентироваться на потребности экономики. Надо готовить тех специалистов, которые сегодня востребованы в нашей жизни. Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей", - убежден Александр Лукашенко.
По словам президента, жизненно необходимо обеспечить квалифицированными работниками такие сферы, как строительство, перерабатывающая промышленность и машиностроение.
"Это перспективные отрасли, и мы будем их развивать, а значит, и вы будете востребованы. Причем нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы - конкурентоспособные товары завтрашнего дня", - обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что недавно познакомился с новым комбайном "Полесье". "Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, при том самые современные. Идеи и наработки у наших конструкторов есть, но, чтобы они приобрели реальные очертания, нужны грамотные рабочие, люди, преданные своему делу", - констатировал он.
В подготовке таких кадров ведущая роль отводится профессионально-техническому и среднему специальному образованию.
"Мы рассматриваем его как школу формирования профессионала, гражданина, патриота. Ведь рабочий человек, как никто другой, ценит достижения своего коллектива, предприятия, своей страны. Ценит мир и благополучие. Потому что это рабочий человек, он не бандит, и ему нужны мир и спокойствие для того, чтобы работать. Он каждый день вкладывает мастерство, талант и душу в создание национального богатства. Уверен, что и ваши способности, упорство и целеустремленность будут направлены на созидание", - заявил президент.
При этом задача преподавателей заключается не только в подготовке специалистов, но и в воспитании гармоничной личности, настоящего рабочего человека, подчеркнул глава государства.
"Это благородная миссия и вместе с тем большой труд и большая ответственность. Обучая молодежь, вы закладываете основы будущего нашей страны. Лучшее признание мастерства наставника - успехи его учеников. Убежден, что ваш опыт, энтузиазм и стремление к самосовершенствованию послужат достойным примером для подрастающего поколения", - резюмировал Александр Лукашенко.
Президент пожелал воспитанникам колледжа продуктивного и насыщенного учебного года, а преподавателям - как можно больше поводов для гордости за достижения их подопечных.
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