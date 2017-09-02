Правительство оценило подготовку к отопительному сезону

Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Могилевскую область заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает БЕЛТА. По словам вице-премьера, остается еще месяц для завершения всех работ в системе ЖКХ и энергетиков. До 20 сентября должны быть подготовлены и представлены паспорта готовности всех объектов, которые будут участвовать в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

Анатолий Калинин также отметил, что Могилевская область идет по графику в подготовке к отопительному сезону, решаются успешно многие вопросы, но контроль за процессом не помешает. "Я уверен, что мы успеем подготовиться к назначенному сроку и выполнить поставленные задачи", - сказал вице-премьер. В ходе рабочей поездки вице-премьер сегодня посетит ряд объектов системы ЖКХ в Кричеве, Чаусах и Могилеве.