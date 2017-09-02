В Беларуси на два рубля повысили тарифную ставку первого разряда
Общество
01 сентября 2017
АА
С 1 сентября тарифная ставка первого разряда повышена с 31 до 33 рублей.
фото: Sochi-express.ru
При этом размеры корректирующих коэффициентов, ежемесячных дифференцированных доплат не меняются, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.
Сегодня, по данным Белстата, в Беларуси насчитывается 859,2 тыс. работников бюджетной сферы.
В последний раз тарифная ставка первого разряда повышалась в Беларуси с 1 января 2017 года. В то же время были установлены ежемесячные дифференцированные доплаты работникам бюджетных организаций, тарифицируемых 1-14 разрядами, в размерах 8,6 - 5,7 рубля.
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