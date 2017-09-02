В Национальном аэропорту задержан глава благотворительного фонда с банкой кокаина

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 52-летний житель Ростовской области направлялся на родину из Перу, транзитом через Амстердам и столицу Беларуси.

Оперативную информацию о возможном прибытии трафикера из Латинской Америки наркоборцы получили накануне. Выяснилось, что подобным маршрутом мужчина прилетал на самолете в нашу республику из стран Западной Европы не единожды сообщает МВД.

Спецоперация по задержанию наркотрафикера проводилась в тесном взаимодействии с сотрудниками таможенной и пограничной службы аэропорта. При досмотре ручной клади у подозреваемого обнаружено свыше 140 граммов вещества белого цвета. Впоследствии специалисты установили, что порошок содержит в своем составе кокаин. Он был основательно, практически заводским способом, упакован в емкость от косметической присыпки. Также изъято удостоверение члена международной ассоциации полицейских, подлинность которого вызывает сомнение, поскольку к службе в правоохранительных структурах он никакого отношения не имел.

Мужчина, к слову, руководитель созданного им же благотворительного фонда, заключен под стражу.