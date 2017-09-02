Тематические новости

Поляки защитятся от диких кабанов из Беларуси и Украины забором

Общество

02 сентября 2017

АА

В Польше планируют построить забор, предотвращающий миграцию диких кабанов на границе с Украиной и Беларуси, сообщает Польское радио.

Поляки защитятся от диких кабанов из Беларуси и Украины забором

Komotoz.ru

"По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, которые зашли на территорию Польши из Беларуси. Как оценил министр (сельского хозяйства - ИФ) Кшиштоф Юргель, забор необходим, несмотря на тот факт, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должна значительно уменьшиться", - говорится в сообщении на сайте Польского радио.

По оценкам Юргеля, стоимость забора составит порядка 130 млн злотых (30 млн долларов). Плановая длина забора - 729 км, пишет Интерфакс. 

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Общество»
Блогеры