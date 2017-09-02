В Вильнюсе, предположительно, найдены останки Кастуся Калиновского
Общество
02 сентября 2017
АА
При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против Царской России - Константина (Кастуся) Калиновского и Сигизмунда Сераковского.
Tellaboutall.ru
"Имеется достаточно доказательств того, что среди обнаруженных останков есть останки и Константина Калиновского", - ссылается на слова профессора Кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантаса Янкаускаса DELFI. По его словам, этому предположению не противоречат собранные археологические и антропологические данные. Р. Янкаускас отметил, что для окончательного подтверждения предположения необходимо завершить исследование всех останов, обнаруженных на горе Гядиминаса. .
"Иными словами, если мы не обнаружим другого более твердого кандидата, с которым бы совпало больше доказательств, то тогда будем утверждать, что это останки Константина Калиновского", - сказал профессор. По поводу идентификации останков С. Сераковского уже нет больших сомнений, поскольку было обнаружено обручальное кольцо с надписью Zygm ó nt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r . ("Зыгмунд Аполония 11 сентября/30 июля 1862 г.").
Директор Института политической сферы, сотрудник Университета им. Витаутаса Великого Андрей Казакевич сообщил, что обнаружение останков К. Калиновского важно не только для литовцев, но и для белорусов.
"Для белорусов он очень много значит. К. Калиновский является частью национального пантеона Беларуси. Это национальный герой", - сказал ученый. Он отметил, что заслуги К. Калиновского в Беларуси публично были признаны еще с начала XX века, этого не запрещала и советская власть.
"Он был признан белорусским национальным героем в начале XX века, его не запрещали и советские власти, поскольку он придерживался левых взглядов. Во многих белорусских городах есть улицы, названные именем К. Калиновского. Это достаточно уникальная личность, военный, политический деятель, память о котором увековечена на улицах, в учебниках", - отметил А. Казакевич.
"Если будет известно место его захоронения, то для белорусов это будет иметь большое значение", - добавил он.
К. Калиновский (1838 – 1864) – юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года. В 1856 — 1860 годах учился на юридическом факультете Петербургского университета. В студенческие годы активно участвовал в деятельности революционных кружков, вступил в тайный кружок офицеров, которым руководил Сигизмунд Сераковский. С 1863 года вошел в новое руководство восстанием. К. Калиновский добивался большей автономии Литвы и Беларуси. 9 февраля 1864 года он был арестован, а 22 марта повешен в Вильнюсе.
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