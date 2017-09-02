Военным повысят пенсии

Это будет сделано в 4 этапа.

Об этом говорится в президентском указе № 314 от 31 августа 2017 года «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан», текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Повышение выплат коснется пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей, сообщает TUT.BY.

Нынешние пенсии пересчитают с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа:

с 1 сентября 2017 г. — 0,83;

с 1 декабря 2017 г. — 0,85;

с 1 июля 2018 г. — 0,9;

с 1 января по 30 июня 2019 г. — 0,95.

При этом с 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент не будет применяться: проще говоря, военные снова станут получать свои нынешние пенсии.

«Пенсионерам из числа военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, уволенных с военной службы (службы) в период прикомандирования к государственным органам и иным организациям или осуществления на профессиональной основе полномочий депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, местных Советов депутатов, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь либо уволенных после окончания указанного периода без назначения на должности в воинских формированиях и военизированных организациях, и членов их семей пенсии исчисляются до 1 сентября 2017 г. исходя из размера базового оклада, установленного с 1 января 2017 г. При этом размеры их пенсий за август 2017 г. не могут быть ниже размеров пенсий, выплаченных в июле 2017 г.» — говорится в президентском указе.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2017 года.

Ранее пенсии военнослужащим пересчитывали вслед за изменением денежного довольствия, которое исчисляется из соответствующих окладов по последней занимаемой должности, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственного пайка, включая выплаты, связанные с индексацией денежного довольствия.

