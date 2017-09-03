В Турции погибла гражданка Беларуси

Две жительницы Гродно попали в ДТП, которое произошло в городе Сиде. Одна из них погибла, другая - задержана.

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

"Посольство Беларуси в Турции активно занимается этой ситуацией. Поддерживается контакт с родственниками погибшей и задержанной гражданок Беларуси, а также с турецкими властями, включая администрацию учреждения, где находится задержанная. Посольство оказывает содействие в доставке погибшей на родину и работает над обеспечением доступа к задержанной родных и консула", - рассказал БЕЛТА начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Причиной трагедии стало ДТП, которое произошло на турецком курорте Сиде в ночь с 30 на 31 августа.

Гражданки Беларуси, жительницы города Гродно, находились в автомобиле с гражданами Турции. При этом задержанная белоруска была за рулем.