В Турции погибла гражданка Беларуси

Две жительницы Гродно попали в ДТП, которое произошло в городе Сиде. Одна из них погибла, другая - задержана.
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Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
"Посольство Беларуси в Турции активно занимается этой ситуацией. Поддерживается контакт с родственниками погибшей и задержанной гражданок Беларуси, а также с турецкими властями, включая администрацию учреждения, где находится задержанная. Посольство оказывает содействие в доставке погибшей на родину и работает над обеспечением доступа к задержанной родных и консула", - рассказал БЕЛТА начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Причиной трагедии стало ДТП, которое произошло на турецком курорте Сиде в ночь с 30 на 31 августа.
Гражданки Беларуси, жительницы города Гродно, находились в автомобиле с гражданами Турции. При этом задержанная белоруска была за рулем.
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