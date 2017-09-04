Конкурс социальных стартапов SAP «UP» впервые пройдет в Беларуси
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
04 сентября 2017
АА
Компания SAP объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе социальных стартапов «UP».
Как сообщили "Ежедневнику" в компании, SAP «UP» - это масштабный проект, направленный на поиск и поддержку лучших социальных предпринимателей в России, Казахстане и Беларуси. Конкурс социальных стартапов SAP UP впервые пройдет Беларуси. Основная цель конкурса - содействие развитию темы социального предпринимательства, популяризация и продвижение социального бизнеса как кластера экономики. Принять участие могут стартапы, бизнес которых направлен на улучшение качества жизни общества - от экологии и здорового образа жизни до образования и культуры.
Победителей ждут денежные призы, обучающие поездки в Европу, а также специальные призы от партнеров конкурса. Команда-победитель получит денежный приз в размере 10 000 рублей, а команды, которые займут второе и третье места, - поездку в центр поддержки социально значимых проектов Social Impact Lab в Берлине. Подать заявку на конкурс можно до 9 октября 2017 года.
«Мы рады впервые провести конкурс в Беларуси, которая стала одним из ИТ-лидеров стран СНГ, - отметил Илья Шулипин, директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь. SAP UP дает уникальный шанс рассказать о своем полезном для общества проекте и получить новые знания и опыт от экспертов из компаний различных отраслей. Наша задача – дать участникам новые возможности для их дальнейшего развития».
Команды из Беларуси будет оценивать экспертное жюри, в которое вошли представители международных компаний и государственных структур, некоммерческих и консалтинговых организаций. Отличительной особенностью конкурса является прозрачная система отбора и экспертной оценки участников, созданная на базе решения SAP-Innovation Management. Вся информация о проектах будет храниться в облаке и будет доступна экспертам для оценки и командам для дальнейшей доработки. Жюри конкурса в течение месяца будет оценивать и комментировать заявки, прошедшие предварительный отбор.
В конце ноября в Минске пройдет финал конкурса, где команды представят свои проекты, а жюри выберут победителей.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету на сайте http://sap-up.org/.
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