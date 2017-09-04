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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются сильные ливни

Общество

04 сентября 2017

АА

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявили в Беларуси во вторник, 5 сентября, сообщили в Белгидрометцентре.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются сильные ливни

фото: sueveriya.ru

В этот день в стране будет облачно. На большей части территории дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами возможны сильные дожди. В некоторых районах грозы.

Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. 

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