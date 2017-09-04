Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются сильные ливни

При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против Царской России - Константина (Кастуся) Калиновского и Сигизмунда Сераковского.
Проведенный прокуратурой Брестской области анализ показал, что в первом полугодии 2017 года несколько снизилось количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства.
Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу, где обвиняемым проходил неработающий, ранее не судимый житель Минска Петр Труханов, который во время репетиции парада снял штаны и оголил свои чресла.
ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов.
Несмотря на ввод 38,4 тыс. кв.м. новых площадей, в первом полугодии 2017 года офисная недвижимость Беларуси сохраняла паритет между спросом и предложением, что отразилось на стабильности арендных ставок.
Российские туристы во второй половине августа написали около 1200 обращений, связанных с проблемами на отдыхе в Турции, в том числе с заболеваниями энтеровирусной инфекцией (вирус Коксаки). Об этом сообщает Роспотребнадзор.