Двое жителей Бреста и Минска подозреваются в промышленном шпионаже
Общество
05 сентября 2017
АА
За получение сведений о технологии производства сополимера стирол-акрилового – материала, разработанной известной в Бресте частной фирмой, мужчины предлагали взятку специалисту предприятия.
фото: Pravotv.ua
Двое жителей Бреста и Минска подозреваются в промышленном шпионаже, сообщает БЕЛТА.
48-летний специалист по снабжению одной из брестских строительных компаний и неработающий минчанин 1976 года рождения были задержаны 31 июля в парке культуры и отдыха имени 1 Мая с поличным.
Мужчины передали 2,5 тыс. долларов заместителю начальника цеха производства полимеров, лаков и красок известной в Бресте частной фирмы.
В ходе расследования уголовного дела дополнительно было установлено, что взятка предназначалась за получение сведений о технологии производства сополимера стирол-акрилового - материала, разработанного и используемого СООО, которая составляет коммерческую тайну предприятия.
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