За получение сведений о технологии производства сополимера стирол-акрилового – материала, разработанной известной в Бресте частной фирмой, мужчины предлагали взятку специалисту предприятия.

Двое жителей Бреста и Минска подозреваются в промышленном шпионаже, сообщает БЕЛТА.

48-летний специалист по снабжению одной из брестских строительных компаний и неработающий минчанин 1976 года рождения были задержаны 31 июля в парке культуры и отдыха имени 1 Мая с поличным.

Мужчины передали 2,5 тыс. долларов заместителю начальника цеха производства полимеров, лаков и красок известной в Бресте частной фирмы.

В ходе расследования уголовного дела дополнительно было установлено, что взятка предназначалась за получение сведений о технологии производства сополимера стирол-акрилового - материала, разработанного и используемого СООО, которая составляет коммерческую тайну предприятия.

Возбуждено уголовное дело.