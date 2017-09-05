Минэкономики объявило конкурс школьных бизнес-идей

Участвовать в конкурсе смогут учащиеся старших классов средних школ, как в составе команды, так и индивидуально.

Как указано на сайте Минэкономики, конкурс школьных бизнес-идей проводится в целях популяризации предпринимательства среди учащихся учреждений общего среднего образования Беларуси, а также выявления и поощрения творческой, инициативной молодежи. Непосредственным организатором конкурса является Департамент по предпринимательству Министерства экономики.

Заявки для участия принимаются с 1 по 30 сентября 2017 года по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 14, с пометкой на конверте “Конкурс школьных бизнес-идей”.

Презентации Минэкономики просит направлять на электронный адрес Департамента по предпринимательству: sme@economy.gov.by.

К участию допускаются учащиеся учреждений общего среднего образования Беларуси от 14 до 17 полных лет на момент подачи заявки. В конкурсе могут участвовать несколько подростков от одного учреждения. Такая группа лиц, совместно участвующих в конкурсе и представляющих общий проект, рассматривается как один участник. При этом в группе должно быть не более 5 человек. Конкурс проводится по двум номинациям: лучшая бизнес-идея в сфере производства товаров и ремесленничества, лучшая бизнес-идея в сфере оказания услуг (выполнения работ). По решению жюри могут быть учреждены дополнительные номинации.

