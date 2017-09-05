Новые приговоры ошмянским таможенникам: от 5 до 11,5 лет заключения
Общество
05 сентября 2017
АА
5 сентября в суде Партизанского района Минска приговоры получили еще 11 бывших сотрудников Ошмянской таможни.
фото: tut.by
Их действия квалифицировались как получение взятки в особо крупном размере, сообщает TUT.BY. Теперь они будут лишены званий инспектора таможенной службы. У них будет конфисковано имущество. В течение 5 лет фигурантам дела будет запрещено занимать определенные должности.
Алесь Юркойть, известный в Островецком крае краевед, был главным инспектором на Ошмянской таможне. Он приговорен к 7 годам лишения свободы. Свою вину Алесь отрицал.
К 5 годам лишения свободы приговорен бывший главный инспектор из «Каменного Лога» Александр Лапейко. Свою вину он признал частично. Кроме них, приговоры получили еще 9 человек. Сроки заключения – от 5 до 11,5 лет лишения свободы.
Дело ошмянских таможенников начало раскручиваться весной 2015 года, когда из 96 сотрудников «Каменного Лога» сотрудники КГБ задержали 58 человек. В августе этого года были оглашены приговоры 27 фигурантам этого дела. Продолжаются процессы в судах Партизанского и Октябрьского районов Минска.
По версии следствия, взяточничество на таможне было поставлено на поток: за 80-250 долларов через границу беспрепятственно проехало более 4,5 тысячи фур с цветами. Как подсчитали правоохранители, общий объем взяток составил за пять лет около 900 тысяч долларов.
Глава Ошмянской таможни Иван Ниверкевич в конце 2015 года был приговорен к 7 годам лишения свободы, но потом ему смягчили наказание до 6 лет.
С 1 октября Ошмянская таможня прекратит существование.
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