В Беларуси усложнят экзамен для мотоциклистов

На открытии мотосезона ряд мотоциклистов высказали мнение, что сдача практического экзамена для управления мотоцикла слишком простая, объяснили в МВД.
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В Беларуси планируется ужесточить правила приема экзамена на категорию А, сообщил замначальника управления ГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, передает БЕЛТА. После изучения международного опыта был сделан вывод, что в правила приема квалификационного экзамена действительно нужно вносить изменения, пояснил он.
Подготовленным проектом постановления предусматривается ряд экзаменационных нововведений. В частности, упражнение "Габаритная змейка", маневрирование в условиях ограниченного времени (не более 7 секунд) и элемент движения на второй передаче, то есть на скорости, с остановкой в определенном месте, перед стоп-линией.
При раскопках в Вильнюсе, на горе Гедиминаса археологи, вероятно, обнаружили останки обоих наиболее ярких лидеров восстания 1863 года против Царской России - Константина (Кастуся) Калиновского и Сигизмунда Сераковского.
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Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу, где обвиняемым проходил неработающий, ранее не судимый житель Минска Петр Труханов, который во время репетиции парада снял штаны и оголил свои чресла.
Несмотря на ввод 38,4 тыс. кв.м. новых площадей, в первом полугодии 2017 года офисная недвижимость Беларуси сохраняла паритет между спросом и предложением, что отразилось на стабильности арендных ставок.