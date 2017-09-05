В Беларуси усложнят экзамен для мотоциклистов

На открытии мотосезона ряд мотоциклистов высказали мнение, что сдача практического экзамена для управления мотоцикла слишком простая, объяснили в МВД.

В Беларуси планируется ужесточить правила приема экзамена на категорию А, сообщил замначальника управления ГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, передает БЕЛТА. После изучения международного опыта был сделан вывод, что в правила приема квалификационного экзамена действительно нужно вносить изменения, пояснил он.

Подготовленным проектом постановления предусматривается ряд экзаменационных нововведений. В частности, упражнение "Габаритная змейка", маневрирование в условиях ограниченного времени (не более 7 секунд) и элемент движения на второй передаче, то есть на скорости, с остановкой в определенном месте, перед стоп-линией.