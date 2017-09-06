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Члены российский ОПГ, бежавшие из-под суда, задержаны в Беларуси

Общество

06 сентября 2017

АА

Весной этого года преступники скрылись перед оглашением решения суда в Кирове.

Члены российский ОПГ, бежавшие из-под суда, задержаны в Беларуси

фото: Tv29.ru

Три члена ОПГ «Вятское» были объявлены в розыск после того, как не явились на оглашение приговора. Ранее Ленинский районный суд Кирова признал участников ОПГ виновными в разбое с применением насилия, а также грабеже. Им были назначены наказания от 2 до 4 лет и 8 месяцев колонии общего режима, передает Интерфакс.

В октябре 2015 году восемь подельников похитили из помещения одного из городских интернет-кафе и охраняемого гаражного бокса 28 игровых автоматов. При нападении они использовали форменное обмундирование сотрудников полиции, маски и нож.

Преступники планировали открыть свой игорный зал и оборудовать его похищенными игровыми автоматами.

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