Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году

Об этом рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов на Восточном экономическом форуме.

"Недавно эта идея обсуждалась на уровне глав правительств на встрече в Астане и была поддержана. Буквально на следующей неделе у меня будут переговоры на эту тему с председателем Евразийской экономической комиссии господином [Тиграном] Саркисяном, где Минтрансом будут представлены проекты соответствующих соглашений по созданию так называемого Евразийского МАК [Межгосударственный авиационный комитет]", -цитирует Сокола ТАСС.

По словам министра, его коллеги из Киргизии, Армении, Казахстана и Беларуси позитивно относятся к созданию Евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий.

Он напомнил, что новая структура будет открыта и для государств, не входящих в ЕАЭС.

Необходимость создания такого органа в рамках ЕАЭС обусловлена тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сегодня не позволяет принимать решения способом консенсуса, ранее говорил Соколов.