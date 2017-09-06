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Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году
06 сентября 2017
Об этом рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов на Восточном экономическом форуме.
фото: Rus.delfi.ee
"Недавно эта идея обсуждалась на уровне глав правительств на встрече в Астане и была поддержана. Буквально на следующей неделе у меня будут переговоры на эту тему с председателем Евразийской экономической комиссии господином [Тиграном] Саркисяном, где Минтрансом будут представлены проекты соответствующих соглашений по созданию так называемого Евразийского МАК [Межгосударственный авиационный комитет]", -цитирует Сокола ТАСС.
По словам министра, его коллеги из Киргизии, Армении, Казахстана и Беларуси позитивно относятся к созданию Евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий.
Он напомнил, что новая структура будет открыта и для государств, не входящих в ЕАЭС.
Необходимость создания такого органа в рамках ЕАЭС обусловлена тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сегодня не позволяет принимать решения способом консенсуса, ранее говорил Соколов.
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