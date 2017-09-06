Фото года: как Беларусь открывается для пернатых «туристов»
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 сентября 2017
АА
Безвизовая пятидневка, на которую распахнула двери Беларусь для граждан из 79 стран, стала частью новой политики властей по открытости страны.
фото: Олег Сехович
Свой штришок в нее внесли креативщики из Солигорска, вывесившие в городе скворечники с надписями «Прылятайце ў Беларусь”.
фото: Олег Сехович
«Мотели» для пернатых расположены в городском парке недалеко от местной поликлиники. Окрашенные в цвета национального флага пока они привлекают больше не птиц, а внимание местных жителей и гостей «города шахтеров».
фото: Олег Сехович
На скворечниках нарисованы и флаги государств, откуда, похоже, авторы в первую очередь ждут пернатых гостей – России, Украины, Польши, Литвы, Чехии, Италии, Финляндии и Норвегии.
Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса "Минчанин года" состоится 9 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Завершит вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию Минска.
Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса "Минчанин года" состоится 9 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Завершит вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию Минска.