Фото года: как Беларусь открывается для пернатых «туристов»

Безвизовая пятидневка, на которую распахнула двери Беларусь для граждан из 79 стран, стала частью новой политики властей по открытости страны.

Свой штришок в нее внесли креативщики из Солигорска, вывесившие в городе скворечники с надписями «Прылятайце ў Беларусь”.

фото: Олег Сехович

«Мотели» для пернатых расположены в городском парке недалеко от местной поликлиники. Окрашенные в цвета национального флага пока они привлекают больше не птиц, а внимание местных жителей и гостей «города шахтеров».

фото: Олег Сехович

На скворечниках нарисованы и флаги государств, откуда, похоже, авторы в первую очередь ждут пернатых гостей – России, Украины, Польши, Литвы, Чехии, Италии, Финляндии и Норвегии.