В Беларуси стали мягче наказывать за уголовные преступления
Общество
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 сентября 2017
АА
Проведенный Генеральной прокуратурой анализ показал, что белорусскими судами стали больше применяться более мягкие виды наказаний за уголовные преступления.
По данным прокуратуры, к виновным чаще стало применяться наказание в виде общественных работ. Назначение наказаний в виде штрафа и ареста сохранилось на одном уровне. Наметилась тенденция к снижению уровня осуждения к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и такому наказанию, как исправительные работы. Количество осужденных к лишению свободы и удельный вес таких осужденных в общей структуре судимости снизилось на 3,8%.
Всего за шесть месяцев 2017 года судами республики рассмотрено 20605 уголовных дел, из которых государственными обвинителями поддержано обвинение по 17895 (или 86,8%) делам. Привлечено к уголовной ответственности 21326 лиц, что несколько меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Отмечены снижение количества осужденных за особо тяжкие преступления на 13,5% и некоторый рост числа лиц привлеченных к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.
Преобладают в структуре судимости кражи (26,9% от общего числа осужденных) и уклонение родителей от воспитания детей либо от возмещения расходов, затраченных на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (15,2 %).
По сравнению с первым полугодием 2016 года сократилось количество осужденных за разбойное нападение (на 28,9%), умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (на 18%), убийство (на 8,6%), совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (на 16,9%).
Число осужденных за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, также сократилось соответственно на 6% и 23,1%.
Количество осужденных несовершеннолетних в первом полугодии 2017 года уменьшилось на 13,9%. Преимущественно они осуждались за кражи и хулиганства.
Отмечено сокращение количества несовершеннолетних, привлеченных за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов.
В анализируемом периоде по протестам прокуроров вследствие мягкости назначенного наказания пересмотрены приговоры в отношении 210 лиц. И наоборот, в отношении 240 лиц суды удовлетворили протесты прокуроров, в которых обосновывалась необходимость смягчить назначенное наказание, вид исправительного учреждения либо условия отбывания наказания.
Подводя итог исследованию, Генеральная прокуратура определила приоритеты в строгом соблюдении принципа индивидуализации уголовной ответственности и наказания, исключении фактов предложения государственными обвинителями как неоправданно мягких мер наказания лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, ранее неоднократно судимым, так и чересчур строгих наказаний несовершеннолетним и лицам, впервые совершившим преступления. В этой связи государственные обвинители ориентированы на обеспечение взвешенной позиции в прениях, чтобы предложенное ими наказание по своему виду и размеру было справедливым и соразмерным тяжести содеянного, полностью учитывало характеристику личности виновного и наличие мотивации к правопослушному поведению.
Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса "Минчанин года" состоится 9 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Завершит вечер праздничный концерт, посвященный 950-летию Минска.