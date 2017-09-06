В Беларуси стали мягче наказывать за уголовные преступления

Проведенный Генеральной прокуратурой анализ показал, что белорусскими судами стали больше применяться более мягкие виды наказаний за уголовные преступления.

По данным прокуратуры, к виновным чаще стало применяться наказание в виде общественных работ. Назначение наказаний в виде штрафа и ареста сохранилось на одном уровне. Наметилась тенденция к снижению уровня осуждения к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и такому наказанию, как исправительные работы. Количество осужденных к лишению свободы и удельный вес таких осужденных в общей структуре судимости снизилось на 3,8%.

Всего за шесть месяцев 2017 года судами республики рассмотрено 20605 уголовных дел, из которых государственными обвинителями поддержано обвинение по 17895 (или 86,8%) делам. Привлечено к уголовной ответственности 21326 лиц, что несколько меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отмечены снижение количества осужденных за особо тяжкие преступления на 13,5% и некоторый рост числа лиц привлеченных к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Преобладают в структуре судимости кражи (26,9% от общего числа осужденных) и уклонение родителей от воспитания детей либо от возмещения расходов, затраченных на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (15,2 %).

По сравнению с первым полугодием 2016 года сократилось количество осужденных за разбойное нападение (на 28,9%), умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (на 18%), убийство (на 8,6%), совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (на 16,9%).

Число осужденных за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, также сократилось соответственно на 6% и 23,1%.

Количество осужденных несовершеннолетних в первом полугодии 2017 года уменьшилось на 13,9%. Преимущественно они осуждались за кражи и хулиганства.

Отмечено сокращение количества несовершеннолетних, привлеченных за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов.

В анализируемом периоде по протестам прокуроров вследствие мягкости назначенного наказания пересмотрены приговоры в отношении 210 лиц. И наоборот, в отношении 240 лиц суды удовлетворили протесты прокуроров, в которых обосновывалась необходимость смягчить назначенное наказание, вид исправительного учреждения либо условия отбывания наказания.

Подводя итог исследованию, Генеральная прокуратура определила приоритеты в строгом соблюдении принципа индивидуализации уголовной ответственности и наказания, исключении фактов предложения государственными обвинителями как неоправданно мягких мер наказания лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, ранее неоднократно судимым, так и чересчур строгих наказаний несовершеннолетним и лицам, впервые совершившим преступления. В этой связи государственные обвинители ориентированы на обеспечение взвешенной позиции в прениях, чтобы предложенное ими наказание по своему виду и размеру было справедливым и соразмерным тяжести содеянного, полностью учитывало характеристику личности виновного и наличие мотивации к правопослушному поведению.