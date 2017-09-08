Белорусские кардиохирурги увеличивают использование малоинвазивных методик

В Беларуси растёт внедрение уникальных малоинвазивных методов в кардиохирургию. Об этом сообщила профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Цапаева.

"Для белорусской медицины колоссальное значение имеет внедрение эндоваскулярных методик при помощи рентген-оборудования, что позволяет восстанавливать кровоток и клапаны сердца. Это уникальная малоинвазивная методика, когда во время операции не используют технику искусственного кровообращения", - сказала Наталья Цапаева.

Она также подчеркнула, что Беларусь по количеству операций по трансплантации сердца и оказанию помощи пациентам с острым коронарным синдромом занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ, сообщает БЕЛТА.

"Уровень оказания помощи пациентам и технологии, которые применяются при лечении, у нас в стране на высоком уровне. Я считаю, что наша страна по оказанию помощи пациентам с острым коронарным синдромом занимает одно из первых мест среди стран СНГ и идет наравне с европейскими странами. И по количеству операций по трансплантации сердца у нас также лучшие результаты среди стран СНГ", - заявила профессор. Сегодня в Национальной академии наук в Минске прошла республиканская научно-практическая конференция "12-я школа практического кардиолога".

С докладами выступили ведущие специалисты Беларуси, России, Казахстана, Швеции, Японии. Темами для обсуждения стали современные достижения в кардиологии, междисциплинарные проблемы в терапевтической практике, новые подходы к диагностике, медицинской профилактике и лечению болезней системы кровообращения и внутренних органов, перспективы развития системы здравоохранения в Беларуси.



