Бывший зампредседатель правления Беларусбанка приговорен к 7 годам лишения свободы

По делу бывшего топ-менеджера Беларусбанка Геннадия Господарика и начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николай Цырто вынесен приговор.

Судом Центрального района Минска Господарик признан виновным в совершении преступлений по ст.430 УК. Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА.

В деле о взятках в Беларусбанке фигурируют суммы от $2 тыс. до $90 тыс., которые с 2013 по 2016 год Геннадий Господарик получал от представителя частных структур за содействие в конкурсных процедурах закупки техники для банка. Задержан топ-менеджер был в 2016-м при получении $14 тыс.

Свою вину во взяточничестве он признал. Николай Цырто, по данным следствия, готовил технические задания и конкурсные документы для закупки оборудования банку таким образом, чтобы компании, дававшие взятки Геннадию Господарику, оказывались в более выгодном положении.