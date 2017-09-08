В Беларуси растет интерес к изучению китайского языка

Министр образования Игорь Карпенко во время открытия Центра китайской культуры и письменности на базе столичной гимназии №12 отметил, что в условиях динамично развивающихся экономических и политических отношений между Беларусью и КНР китайский язык обретает повышенный интерес и востребованность. "Реальные инвестпроекты, которые реализуются на территории Беларуси, такие как парк "Великий камень", подталкивают нас к тому, чтобы изучать язык нашего стратегического партнера - КНР. Это позволяет нам углублять экономические и политические связи между странами. Перед белорусским образованием стоит задача расширения изучения китайского языка как учебного предмета", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Открытие Центра китайской культуры и письменности министр образования назвал началом нового этапа в развитии обучения китайскому языку. "В прошлом году у нас было порядка шести школ, которые изучали китайский язык как учебный предмет, несколько десятков школ изучали его на факультативном уровне. Мы нацелены на то, чтобы в регионах, областях были базовые школы, в которых изучался бы китайский язык как учебный предмет", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, в стране активно идет процесс выстраивания целостной цепочки изучения китайского языка, которая включает в себя не только его освоение на уровне общего среднего образования. "Сейчас мы смотрим, что у нас складывается в плане изучения китайского языка на базе профессионально-технического и среднего специального образования, что мы можем предложить в рамках высшего образования. Важно, чтобы не получалось так, что приходит студент с китайским языком изучения в вуз, а учреждение не может предложить ему продолжение обучения языку. Эта цепочка у нас уже начинает складываться. Ее мы будем и дальше совершенствовать", - заключил Игорь Карпенко.

Гимназия №12 Минска в этом году впервые выпустила детей, изучавших китайский язык. Из них 16 человек выбрали его в качестве предмета ЦТ. Лучший результат составил 90 баллов. Директор гимназии №12 Екатерина Петруша уверена, что открытие центра расширит возможности как учащихся, так и педагогов. "Центр позволит нашим педагогам преподавать китайский язык на достаточно высоком уровне, сообщает БЕЛТА.

Посольство КНР в Беларуси подарило гимназии полностью укомплектованный компьютерный класс. Благодаря этой помощи наши ученики получили больше возможностей совершенствовать свои навыки владения китайским языком. В будущем они смогут ближе познакомиться с культурой китайского народа, его обычаями и традициями", - резюмировала директор.