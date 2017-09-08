В отношении инспектора Госпромнадзора возбуждено уголовное дело

В Ляховичах за получение взятки от руководителя коммунального предприятия задержан инспектор Госпромнадзора. Об этом сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Противоправная деятельность со стороны должностного лица была выявлена при контроле расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы.

Во время оперативно-разыскных мероприятий 6 сентября в 12.43 возле дома по ул. Интернациональной в Ляховичах сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии ОМОН задержали с поличным ведущего государственного инспектора Барановичского сектора надзора и экспертизы Брестского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС, сообщает БЕЛТА.

Мужчина получил от руководителя одного из коммунальных предприятий города Br2,6 тыс. за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о выдаче паспортов готовности объектов к отопительному сезону. Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. Инспектор задержан. Проведен обыск, наложен арест на имущество.