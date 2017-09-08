В суде началось рассмотрение дело еще одного топ-менеджера "Беларусбанка"

Еще один руководитель самого крупного банка страны обвиняется в получении взятки и превышении власти или служебных полномочи, пишет tut.by.

На заседании выяснилось, что Анатолий Боговик находится под стражей со 2 августа 2016 года. Свидетелем по этому делу проходит бывший генеральный директор Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев.

В связи с тем, что в отношении Зубарева продолжается следствие, а также того, что в материалах дела содержится информация, составляющая банковскую тайну, адвокат и государственный обвинитель ходатайствовали о проведении процесса в закрытом режиме, но судья не согласилась с этим и процесс пройдет в открытом режиме.

Анатолий Боговик обвиняется в получении взятки в размере 94 тыс. долларов от бывшего генерального директора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева за благополучное решение вопроса по закупке банкоматов.

В период 2011-2015 годов Боговик занимал руководящие должности в расчетном центре банковских пластиковых карт "Беларусбанка" и был исполнительным директором, а также являлся председателем конкурсной комиссии по закупке банковской и вычислительной техники для нужд "Беларусбанка".

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме.