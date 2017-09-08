В выходные в Беларуси ожидается до 27 тепла

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"В Беларуси осень в ближайшие дни возьмет паузу. Возвращается почти летнее тепло", - сказал синоптик. В субботу, 9 сентября, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, пишет БЕЛТА.

По периферии на территорию республики ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы, лишь ночью в северных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - от плюс 17 по северу до плюс 25 по югу страны.

В воскресенье, 10 сентября, погоду в стране будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы, ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля, днем - 20-27 градусов тепла. В начале следующей недели большая часть Беларуси останется в теплой воздушной массе, сформированной в южных широтах, по северо-западу скажется влияние малоподвижной фронтальной системы.

В понедельник, 11 сентября, преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем - 20-27 градусов тепла, по югу - до плюс 29.